PF e Ministério da Agricultura defendem qualidade da carne no país

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Agricultura (Mapa) e a Polícia Federal se juntaram para fazer uma defesa da qualidade da carne no país. Desde a deflagração da Operação Carne Fraca, na última sexta (17), o governo vinha criticando a PF por causa da crise criada no setor. A investigação apontou um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos, com indícios de que alimentos estragados estavam sendo colocados à venda. Na tarde desta terça-feira (21), o secretário executivo do Mapa, Eumar Roberto Novacki, e o diretor-geral da PF, Leandro Daiello, se encontraram para acalmar a situação. "O sistema de inspeção federal brasileiro já foi auditado por vários países que atestaram sua qualidade. O SIF garante produtos de qualidade ao consumidor brasileiro", diz o comunicado à imprensa. No domingo, após reunião com o presidente Michel Temer, o ministro Blairo Maggi fez críticas investigações e contestou dados técnicos que estavam no relatório da PF. De acordo com a nota oficial, o encontro aconteceu para "fortalecer a relação entre as instituições e reafirmar o compromisso de ambas em elucidar fatos investigados". Maggi havia dito que práticas apontadas pela PF como proibidas eram, na verdade, regulamentadas. O Mapa e a polícia também esclarecem que os fatos apurados não representam um "mau funcionamento generalizado do sistema de integridade sanitária".