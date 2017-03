Professores de escolas municipais de Curitiba mantêm greve

A Prefeitura de Curitiba recebeu na manhã de ontem, na sede da Secretaria de Recursos Humanos, a equipe do do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac), que representa os servidores do magistério municipal, em greve, mas não houve avanços na negociação. Segundo Franciele Costa, da direção do Sismmac, diante da falta de propostas da Prefeitura a continuidade da greve é inevitável. Na assembleia, realizada às 14 horas, os professores decidiram pela continuidade da paralisação.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação 65 das 185 escolas municipais estavam sem atendimento na tarde de ontem. Os CMEIs funcionaram normalmente. A Prefeitura reiterou o compromisso de implementar o Plano de Carreira e contratar professores, mas tudo dentro da realidade financeira da cidade.