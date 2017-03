Preso morre e nove são internados no interior paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um preso morreu nesta terça-feira (21) após apresentar sintomas de intoxicação alimentar em Hortolândia, no interior de São Paulo (a 105 km da capital). Outros nove detentos estavam internados no hospital e 23, sendo medicados dentro do presídio. O caso ocorreu dentro da penitenciária 3 do Complexo Campinas/Hortolândia. A Secretaria da Administração Penitenciária disse que os presos foram atendidos ainda na segunda (20), após apresentarem os sintomas. Na madrugada desta terça, um deles se sentiu mal e, levado à enfermaria, foi constatada a morte. A pasta afirma que os presos que passaram mal "alegaram terem ingerido macarrão e estrogonofe levados por visitantes". Ela diz que essas refeições "foram compartilhadas por presos de duas celas". De acordo com a secretaria, todos os presos passaram por triagem de saúde nesta terça.