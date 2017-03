Conciliação entre motoristas e empresas fracassa pela segunda vez

Trabalhadores da empresa Tindiquera rejeitam proposta de empresas de ônibus (foto: Divulgação )

Os trabalhadores não aprovaram a proposta costurada pela Comec e pela Urbs na audiência de conciliação, realizada nesta terça-feira, 21. Apois quase cinco hora de negociação, a desembargadora que conduziu a audiência, Marlene T. Fuverki Suguimatsu, tentou ainda fechar um acordo parcial, não houve avanço principalmente por conta da valor do vale alimentação. A desembargadora, então, declarou encerrada a negociação e encaminhou a discussão, em caracter de urgência, para votação de dissídio coletivo.

Segundo Sindicato dos Motoristas e Cobrados de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), 90% dos trabalhadores consultados rejeitaram a proposta, com principal repúdio ao valor de reajuste ao vale alimentação. Eles acompanharam a audiência em frente as garagens do ônibus. Assim que a desembargadora terminou de formalizar a proposta foi solicitado um intervalo para que o trabalhadores a apreciassem.

Em assembleia, os trabalhadores rejeitaram a proposta de reajuste de 6% sobre os salários sobre os salários e vale alimentação a partir de janeiro de 2017, manutenção do anuêno conforme decisão anterior, renovação das cláusulas anteriores, não desconto da horas não trabalhadas mediante a compensação das mesmas no futuro e retorno imediato aos trabalhos. Além disso, haveria um abono de R$ 400, a ser pago pela URBS em maio de 2017 e pela Comec diluído em 12 parcelas ao ano.

Como o ponto de rejeição era o valor do vale alimentação, segundo o Sindimoc, a desembargadora tentou deixar esse ponto de fora, mas não houve avanço. "Não podemos prejudicar toda a negociação por conta de um único item. Vamos pelo menos trabalhar na questão do mais básico que é a alimentação do trabalhador. Talvez pudéssemos pensar com um pouquinho mais de carinho nessa questão", argumentou a desembargadora.

A ideia era tentar ver quais foram os pontos aprovados pela proposta e levar para uma negociação posterior, a questão do vale alimentação, atualmente em R$ 500. A proposta era de um aumento de apenas R$ 30. No entanto, para que isso ocorresse era é necessário que todas as partes presentes aceitassem essa alternativa. O Sindimoc reivindicava R$ 75 de aumento. Já a Urbs afirma que não tinha como arcar com este custo que seria de mais R$ 5,400 milhões por ano, além da prosposta feita. O cálculo foi baseado no número de 10 mil funcionários junto ao Sindimoc. Sem acordo, audiência, foi então, encerrada.

Essa foi a segunda audiência de conciliação do dissídio coletivo que pode por fim à paralisação, que hoje entra no seu sétimo dia. Na primeira audiência, na sexta-feira passada, as partes não entraram em acordo. A audiência é realizada na sede do Tribunal do Trabalho do Paraná (TRT-PR).

O segundo intervalo da audiência foi feito após desembargadora questionar a URBS e a COMEC se haveria condições de que se elevasse o valor do repasse de valores feito às empresas. Em sua planilha, a COMEC diz que tem um limite de repasse que chega a 6,58%. Questionada sobre a possibilidade de elevar o percentual de repasse às empresas de ônibus de 6% para 6,58%, a URBS disse que aceita repassar 6% e conceder um abono no valor de R$ 400 para cada trabalhador.