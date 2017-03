Com novo prejuízo, Petrobras não pagará dividendos nem PLR

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o novo prejuízo em 2016, de R$ 14,824 bilhões, a Petrobras não pagará dividendos a seus acionistas pelo terceiro ano consecutivo. Também não pagará participação nos lucros aos empregados, alegando que metas operacionais não foram cumpridas. Em entrevista para comentar o balanço, o presidente da empresa, Pedro Parente, disse que a companhia tem o objetivo de voltar a pagar dividendos, mas a redução da dívida ainda é o foco principal. Com relação à participação nos lucros, que por acordo coletivo pode ser paga mesmo em caso de prejuízo -desde que sejam cumpridas metas operacionais- a empresa afirmou que não será paga pelo descumprimento de uma das metas. O diretor de recursos humanos da companhia, Hugo Repsold, porém, não especificou qual das metas, que incluem indicadores de custos de produção e de segurança, entre outros. Em 2016, a Petrobras reduziu seu número de empregados em 12%, para 68.829 trabalhadores. Nos últimos anos, 13 mil pessoas deixaram a companhia em programas de demissão voluntária (PDV) -outros 4 mil devem sair ainda como resultado desses programas. Repsold disse que não há planos para novo PDV e que a ideia é estabilizar o número de empregados da holding em torno dos 50 mil trabalhadores e que vislumbra novas contratações de acordo com a evolução dos negócios.