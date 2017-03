Ação contra chapa Dilma-Temer chega à última etapa no TSE

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Herman Benjamin, relator da ação que tramita no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, determinou o encerramento da fase de instrução do processo.

A fase de instrução é a de apresentação de provas, juntada de documentos, audiência de testemunhas, entre outras ações. Mais de 50 pessoas prestaram depoimento no processo, que tem mais de 5 mil páginas.

O ministro abriu prazo para as partes apresentarem as alegações finais. Depois, o ministro vai finalizar seu relatório e liberar para a pauta em plenário. Caberá ao ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE, definir a data em que o julgamento vai começar.

O ministro corre contra o tempo para finalizar o relatório e apresentar seu voto no primeiro semestre deste ano. Ele deixa o TSE em outubro. Os outros seis ministros da corte vão analisar se acompanham ou não o relator. Nos bastidores, as apostas são de que Herman Benjamin vai votar pela cassação da chapa, acusada de ter praticado abuso de poder político e econômico na eleição de 2014. No Planalto, aliados do presidente Michel Temer afirmam que ele espera o voto de Herman Benjamin pela cassação da chapa, mas dizem que é possível reverter o cenário.