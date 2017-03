PM interrompe sequestro relâmpago durante patrulha na zona sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar interrompeu um sequestro relâmpago na noite de segunda-feira (20), na Vila Andrade, próximo à comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante e um adolescente de 15 foi apreendido. Ambos participaram do sequestro relâmpago de um homem de 38 anos na região da marginal Pinheiros por volta das 20h30 de segunda. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, outros dois criminosos fugiram e o caso segue sob investigação policial. A PM interrompeu o crime durante uma ronda na região. Os policiais suspeitaram de dois rapazes próximos a um carro estacionado na rua. Ao abordá-los, os jovens fugiram do local. Dentro do carro estavam os outros dois assaltantes e o dono do veículo, vítima do crime. O homem contou à polícia que foi abordado por quatro homens na região da marginal, na altura do bairro do Jaguaré. De acordo com o depoimento do homem, os criminosos o obrigaram a ir para o banco de trás do carro e o conduziram até a região de Paraisópolis. O grupo então pediu que ele entregasse os cartões de banco, com as senhas, e os jovens dos bancos da frente saíram do carro –foi neste momento que a PM chegou. O rapaz de 19 anos confessou o crime e foi preso em flagrante. O adolescente foi encaminhado à Fundação Casa. O caso foi registrado como roubo, extorsão e ato infracional. A arma, que era de brinquedo, foi encaminhada para perícia. O carro foi devolvido ao proprietário.