Usina de asfalto é reativada

A Prefeitura de Curitiba reativou ontem a Usina de Asfalto Engenheiro Gilberto Bueno Coelho, no Abranches. Com isso, o município retoma a produção de massa asfáltica e aumenta a capacidade de recape de ruas. Com a reativação da unidade, o custo com pavimentação será reduzido em 30%.

A reativação foi feita pelo prefeito Rafael Greca em cerimônia com a presença do governador Beto Richa. A reativação da usina foi um dos compromissos assumidos pelo prefeito durante a campanha eleitoral.

A previsão para este ano é que a Usina de Asfalto Norte produza 60 mil toneladas de massa asfáltica, o equivalente a 40 quilômetros de pavimento. Com a reativação da produção de asfalto, o prefeito está definindo um conjunto de ruas prioritárias que terão o pavimento revitalizado.