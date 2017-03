Durante um show de Victor e Leo em Biguaçu (SC) no último domingo, Victor se pronunciou sobre a denúncia de agressão contra a sua mulher, Poliana Bragatini. A dupla não deu entrevistas no camarim, como de costume, mas o cantor resolveu falar sobre o fato durante a apresentação. "Agora, enquanto a gente percebe um monte de gente xingando, julgando e condenando na situação que eu passei, o que eu aprendi com isso foi que, quando eu vi aquele tantão de gente condenando sem julgamento algum, eu percebi que minha ficha caiu nessa hora e eu disse: já fui igualzinho a vocês. Agora sou menos", completou Victor, que agradeceu ao seu irmão Leo pelo apoio. No dia 24 de fevereiro, Poliana registrou um boletim de ocorrência alegando que marido a agrediu e que foi impedida de deixar o local. No dia seguinte, ela fez o exame de corpo de delito, que deu negativo para lesão corporal.

Jornal usa foto de ex-BBB em anúncio sexual de travesti

A ex-BBB Fani Pacheco divulgou em seu Instagram e Facebook uma notícia preocupante. Ela denunciou o jornal português Correio da Manhã, de Lisboa, que usou uma foto dela em um anúncio sexual da "travesti Morgana" nos classificados. Fani Pacheco disse ter ficado perplexa e reproduziu em suas redes sociais a imagem do anúncio. “Um jornal de Lisboa usou a minha foto como se eu fosse travesti e estivesse vendendo ‘serviços’ sexuais. Isso é muito sério. Uma situação constrangedora, usando minha imagem de uma forma pejorativa (sem preconceito, mas como não é a minha escolha de vida tenho o direito de me sentir depreciada sim) e o jornal sequer confere a imagem dos anúncios. Um grande absurdo!! Crime de direito de imagem. Violação à minha imagem, que neste caso o anunciante não tem autorização minha para utilizar”, escreveu Fani, que pediu uma retratação do jornal.

Silvio Santos se arrepende do cabelo branco e volta ao castanho

Não durou muito o novo visual de Silvio Santos, que estava com os cabelos platinados desde sábado, 18. O apresentador apareceu na gravação de seu programa, ontem, com os fios castanhos, cor que usava até ano passado. O visual platinado, que durou menos que quatro dias, foi criado pelo seu cabeleleiro Jassa, que passou uma tinta apenas para tirar o tom amarelado dos fios de Silvio. O apresentador se arrependeu do visual, que é tendência entre homens e mulheres.

YouTube anuncia plano para acabar com censura a conteúdo LGBT

A plataforma de vídeos online YouTube começou a semana sendo alvo de críticas na internet, após usuários perceberem censura a conteúdos voltados ao público LGBT, que, além de canais de youtubers, incluía também clipes musicais famosos como BWU, de Tegan and Sara. Em uma página no blog de criadores da plataforma, Johanna Wright, uma executiva da companhia, admitiu o erro, que colocava vídeos voltados ao público LGBT em modo de restrição, e anunciou um plano para tentar acabar com a censura a este tipo de conteúdo. "Nosso sistema às vezes comete erros para tentar entender o contexto e as nuances No modo de restrição", explicou ela.

Apesar de anunciar que o sistema de restrições passará por reformas, Johanna Wright pediu paciência e revelou que o processo pode ser demorado. De acordo com o YouTube, a ferramenta foi criada inicialmente com a intenção de ajudar pais e escolas a controlar o tipo de conteúdo visto na plataforma.

Níver do dia

Stephen Sondheim

músico norte-americano

87 anos