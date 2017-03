Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve em uma unidade da Lapa, citada na Operação Carne Fraca (foto: Noaldo Santos/Mapa)

Mais países anunciaram nesta terça-feira (21), restrições à importação de carne brasileira, no rastro da Operação Carne Fraca. Japão, Hong Kong e Suíça suspenderam as compras de produtos originários dos 21 frigoríficos colocados sob suspeita pela Polícia Federal. A Jamaica foi ainda mais longe: além de suspender as compras, apelou para que a população simplesmente não coma carne brasileira e ordenou que supermercados retirem de suas prateleiras os produtos no setor bovino.

No Brasil, grandes redes de supermercados também anunciaram que suspenderam a compra destas empresas. As grandes redes informaram que a suspensão é preventiva, e limitadas aos produtos de unidades interditadas pela Operação Carne Fraca.

Por outro lado, o Brasil recebeu o apoio do Uruguai e da Argentina, que consideraram suficientes as medidas já adotadas pelo governo para garantir a sanidade dos produtos. E a Coreia do Sul desistiu de bloquear as compras de produtos da BRF. Mais importante ainda, a China deu indicações de que poderá suspender em breve a medida que atualmente proíbe o desembaraço (saída do porto) da carne brasileira exportada para lá.

Essas idas e vindas deverão continuar por algum tempo, disse o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luís Eduardo Rangel. Ele considera natural que os 33 países que receberam produtos dos estabelecimentos investigados na Carne Fraca queiram explicações adicionais e já tem pronta uma resposta-padrão, que é adaptada para cada mercado. Muitas vezes, os governos adotam restrições até para dar uma resposta a seus consumidores, igualmente preocupados com as revelações da operação.

Na terça, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, esteve na Lapa, na Grande Curitiba, visitando a unidade da JBS. É o único estabelecimento alvo da operação que exporta para a China. Mas as vendas são elevadas. No ano passado, foram embarcadas 60 mil toneladas. os chineses só aceitam o produto brasileiro porque o governo lhes dá garantia de conformidade.

Auditoria

Todas as 21 plantas investigadas na operação estão passando pelo processo de auditoria, que deverá ser concluído em três semanas. Enquanto isso, o governo não pretende autorizar exportações dessas plantas. Elas, porém, poderão continuar com as vendas no mercado interno porque não foram encontrados indícios de desconformidade do ponto de vista sanitário. Já para o mercado externo, o governo optou por uma medida mais conservadora, para evitar o fechamento total do mercado.