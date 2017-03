A Cabify, plataforma espanhola de soluções para mobilidade urbana, está desembarcando em Curitiba para “fazer frente” à hegemonia do Uber no setor de aplicativos de carona. Operando no Brasil desde o ano passado, a empresa confirmou que inicia hoje suas operações na Capital. Com equipes regionais já estabelecidas para gerenciar a operação, o aplicativo contará em princípio apenas com a modalidade Cabify Lite, que abriga veículos comuns como opção de transporte.

Para conquistar os curitibanos, a empresa inicia seus trabalhos nesta quarta-feira (22) com uma campanha “agressiva” para conseguir tomar uma fatia de mercado de seu concorrente: durante todo o dia, moradores da cidade poderão aproveitar o FreeDay Cabify com o código VEMCURITIBA, que oferece desconto de 100% em até 3 corridas de R$ 20 no dia de início das atividades.

As promoções, porém, não param por aí. Nos dias seguintes ao lançamento, entre 23 e 30 de março, o aplicativo oferecerá vouchers promocionais de 50% para até 10 corridas. Para utilizar os códigos promocionais, basta inseri-los na seção “Promoções” do aplicativo.

Em Curitiba, a plataforma atenderá inicialmente os bairros Batel, Centro, Centro Cívico, Água Verde, Jardim das Américas, Cristo Rei, Cabral, parte de Santa Felicidade, Mercês, Portão, Novo Mundo, Boqueirão, São Brás, Ecoville, Ahu e o aeroporto Afonso Pena.