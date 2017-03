Maia diz que mudança na proposta tira 70% da pressão contra a reforma da Previdência

RANIER BRAGON E LAÍS ALEGRETTI BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou na noite desta terça-feira (21) que a retirada dos servidores estaduais e municipais da reforma da Previdência facilita bastante a aprovação e tira 70% da pressão contrária à medida. O deputado negou que a reforma tenha sido esvaziada e afirmou que a demanda para a mudança partiu de vários parlamentares da base governista, da Câmara e do Senado. "Facilita muito [a aprovação], tira 70% da pressão que estava sendo recebida. A reforma da Previdência estava recebendo uma pressão que não era necessária. Agora, você concentra nos servidores federais, no regime geral e vai ter um sistema saudável", afirmou o deputado. Ainda de acordo com o presidente da Casa, a mudança foi uma decisão colegiada. "Foi decisão dialogada e discutida entre os partidos da base, comigo e com o presidente da República. Eu acho que se constitui um caminho que vai facilitar muito a aprovação da reforma da Previdência." Enquete publicada pela Folha de S.Paulo no início do mês mostrou que a maioria dos deputados que compõem a comissão especial que discute o tema são contra alguns dos principais pontos da proposta. A reforma da Previdência é a principal aposta legislativa do governo de Michel Temer em 2017. Por se tratar de uma emenda à Constituição, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores, em dois turnos de votação em cada Casa.