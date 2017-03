Votação de projeto sobre trabalho terceirizado é adiada para esta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A discussão e votação do projeto que regulamenta a terceirização e o trabalho temporário foi adiada para esta quarta-feira (22). O relator do projeto, deputado Laercio Oliveira (SD-SE), explicou que não houve tempo hábil para o início da discussão na noite desta terça-feira, visto que a Ordem do Dia só foi iniciada por volta das 20h e havia a previsão de obstrução de partidos contrários à proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que pretende iniciar a votação às 11h e só vai encerrar os trabalhos quando a votação for encerrada.