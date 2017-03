Home é detido em SP com bilhete único fraudado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por policiais civis, na segunda (20), na ladeira Porto Geral (região central), com bilhetes únicos fraudados. Segundo o delegado Luiz Ferretti, uma equipe da polícia apurava um roubo de carro, quando suspeitou do rapaz, Leandro Vicente Bastos Gomes, que estava com 135 bilhetes. Cada cartão tinha aproximadamente R$ 200 em saldo. E ele tentava vender por R$ 80, cada. Aos policiais, o suspeito afirmou que tinha mais bilhetes em casa. Ao todo, Gomes estava com R$ 503 cartões, com um saldo total de R$ 22.303,56. De acordo com o delegado, o rapaz é técnico em informática. "Com um notebook e um programa, ele conseguia fraudar os bilhetes, colocando o valor que quisesse." O suspeito foi preso em flagrante, acusado de estelionato. Segundo o delegado, por causa da audiência de custódia, "provavelmente", o suspeito já devia estar solto. Não era possível saber, ontem, se o rapaz já havia sido liberado. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota, a SPTrans disse que trabalha para sanar as fraudes. "A SPTrans continua atuando para coibir a prática ilegal de fraudes na bilhetagem eletrônica. Para os próximos meses está prevista a troca do sistema, o que o tornará mais moderno e seguro."