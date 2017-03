Timemania acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 6,9 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4339 da Quina, sorteadas nesta terça-feira (21) em Teodoro Sampaio (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 600 mil. Os números sorteados foram: 11, 21, 47, 49, 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 1.308.667,32 Quadra - 4 números acertados - 82 apostas ganhadoras, R$ 4.644,62 Terno - 3 números acertados - 4.974 apostas ganhadoras, R$ 115,14 Duque - 2 números acertados - 122.654 apostas ganhadoras, R$ 2,56 LOTOMANIA O concurso 1746 da Lotomania teve um ganhador, que levará para casa R$ 828.018,89. Os números sorteados foram: 03, 11, 12, 14, 30, 31, 33, 38, 43, 44, 48, 60, 62, 64, 65, 67, 79, 85, 90, 93. Veja o rateio: 20 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 828.018,89 19 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 119.631,73 18 acertos - 99 apostas ganhadoras, R$ 1.510,50 17 acertos - 844 apostas ganhadoras, R$ 177,17 16 acertos - 5.856 apostas ganhadoras, R$ 25,53 15 acertos - 25.377 apostas ganhadoras, R$ 5,89 0 acertos - Não houve acertador TIMEMANIA O concurso 1008 da Timemania acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 6,9 milhões. Os números sorteados foram: 07, 19, 24, 42, 45, 59, 65. O time do coração foi o São Raimundo-AM. Confira o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 14.581,61 5 números acertados - 355 apostas ganhadoras, R$ 586,78 4 números acertados - 5.938 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 36.952 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração - Botafogo/RJ - 9.481 apostas ganhadoras, R$ 5,00 DUPLA O concurso 1622 da Dupla-Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,8 milhão. Confira os números sorteados e o rateio: 1º sorteio - 04, 07, 09, 12, 30, 40 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 25 apostas ganhadoras, R$ 2.614,36 Quadra - 4 números acertados - 1.030 apostas ganhadoras, R$ 72,52 Terno - 3 números acertados - 18.657 apostas ganhadoras, R$ 2,00 2º sorteio - 13, 30, 34, 36, 37, 42 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 10 apostas ganhadoras, R$ 5.882,29 Quadra - 4 números acertados - 801 apostas ganhadoras, R$ 93,25 Terno - 3 números acertados - 16.648 apostas ganhadoras, R$ 2,24