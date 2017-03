Diretor de 'Star Wars', J.J. Abrams vai produzir série sobre RuPaul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Diretor de "Star Wars: O Despertar da Força", J.J. Abrams está trabalhando na produção de uma série sobre a vida do apresentador e drag queen RuPaul. As informações são do site "Deadline". De acordo com a publicação, a série, que terá episódios de 30 minutos, vai retratar a juventude de RuPaul, na década de 1980, quando trabalhava em espetáculos na noite de Nova York, logo antes de se tornar uma drag queen de sucesso. Mesclando drama e humor, a atração será uma ficção baseada na história do apresentador e ainda não teve seus atores anunciados nem a data de lançamento. A série é uma coprodução entre a World of Wonder (responsável por "RuPaul's Drag Race") e a Bad Robot, de Abrams, que atuará como produtor ex-executivo do programa ao lado de RuPaul. A Warner é o estúdio por trás da empreitada, e o roteiro foi escrito foi por Gary Lennon. Entre as demais produções da Bad Robot estão as séries "Westworld", uma das maiores apostas da HBO, "Lost" e "Fringe".