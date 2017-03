'O Grande Sucesso' vence Prêmio Shell; protestos marcam cerimônia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O Grande Sucesso" venceu os troféus de melhor autor (Diego Fortes) e figurino (Karen Brusttolin) na 29ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo A cerimônia aconteceu na noite desta terça (21) e foi conduzida pelos atores Lavínia Pannunzio e Rubens Caribé. Fúlvio Stefanini levou o prêmio de melhor ator por "O Pai" e Miriam Mehler o de melhor atriz por "Fora do Mundo". O troféu de direção foi para Felipe Hirsch, por "A Tragédia Latino-Americana". O homenageado desta edição foi o ator Antonio Fagundes, que se disse feliz por não estar concorrendo, "porque com certeza eu iria perder", brincou. PROTESTOS Ainda que poucos, protestos também marcaram a cerimônia. Ao vencer o prêmio de melhor cenário por "Adeus Palhaços Mortos", o Coletivo Bijari levantou um cartaz com os dizeres "fora, Temer" e disse que estavam ali para dividir projetos e "indignações". Hugo Possolo subiu ao palco como um dos representantes da SP Escola de Teatro, que venceu na categoria inovação, e disse que "hoje, nessa tendência mundial de retrocesso, estão querendo cercar a praça Roosevelt [no centro de São Paulo, onde fica a instituição e alguns teatros]. Não vão conseguir". Em seu discurso, Felipe Hirsch, ganhador do troféu de melhor direção, disse que "a gente [artistas] tem sido tão linchado por esse governo, por essas pessoas que acreditam que a arte não serve para nada. Mas tem uma luz no fim desse túnel e a gente vai chegar lá". VENCEDORES AUTOR Leonardo Cortez por "Sala dos Professores" Rudinei Borges por "Dezuó, Breviário das Águas" *Diego Fortes por "O Grande Sucesso"* Vinicius Calderoni por "Os Arqueólogos" DIREÇÃO *Felipe Hirsch por "A Tragédia Latino-Americana"* Marco Antônio Pâmio por "Playground" Kiko Marques por "Sínthia" Roberto Alvim por "Leite Derramado" ATOR Mateus Monteiro por "Playground" Pedro Vieira por "Eu Tenho Tudo" *Fúlvio Stefanini por "O Pai"* Paulo Szot por "My Fair Lady" ATRIZ *Miriam Mehler por "Fora do Mundo"* Regiane Alves por "Para Tão Longo Amor" Denise Weinberg por "Sínthia" Juliana Galdino por "Leite Derramado" CENÁRIO Daniela Thomas e Felipe Tassara por "A Tragédia Latino-Americana" Telumi Hellen por "Dezuó, Breviário das Águas" Beto Mainieri por "A Melancolia de Pandora" *Coletivo Bijari por "Adeus Palhaços Mortos"* FIGURINO Gabriel Villela por "Rainhas do Orinoco" Márcio Medina por "Cabras - Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam" Bia Pieratti e Carol Reissman por "Cabaré Fucô" *Karen Brusttolin por "O Grande Sucesso"* ILUMINAÇÃO Aline Santini por "Cabras - Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam" Caetano Vilela por "As Benevolentes" Domingos Quintiliano por "Leite Derramado" *Miló Martins por "Um Berço de Pedra"* MÚSICA Arthur de Faria por "A Tragédia Latino-Americana" *Dr. Morris por "Cabras - Cabeças que Voam, Cabeças que Rolam"* Gilson Fukushima por "O Grande Sucesso" Miguel Briamonte por "Forever Young" INOVAÇÃO Centro Cultural São Paulo -pelo estímulo à experimentação de novas formas cênicas, dramatúrgicas e de produção por meio do projeto "Mostra de Dramaturgia em Pequenos Formatos Cênicos". *SP Escola de Teatro -Centro de Formação das Artes do Palco, pela formação de profissionais nas áreas técnica e artística sob uma política pedagógica contemporânea.* Grupo Parlapatões -pela contínua atividade e manutenção de espetáculos em repertório em seu espaço, privilegiando a variedade de linguagens artísticas. O júri de São Paulo é composto por Carlos Eduardo Colabone, Evaristo Martins de Azevedo, Lucia Camargo, Luiz Amorim e Renata Melo.