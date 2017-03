Com goleada, Ituano volta a vencer após seis jogos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Espantou a urucubaca. O Ituano voltou a somar três pontos em uma partida e agora entrou na briga de vez pela segunda posição do grupo A. A façanha aconteceu na noite desta terça-feira (21), no estádio Novelli Júnior, em Itu, diante do Linense. Com 13 pontos, o Ituano agora torce contra os rivais Botafogo e São Bernardo, que ainda jogam nesta rodada. Honrando a tradição da cidade de grandeza, a vitória foi em grande estilo, com uma goleada por 5 a 1 -para se ter ideia, o Ituano havia marcado somente cinco gols em nove partidas. O meia Igor foi um dos responsáveis pela boa atuação, articulando as jogadas de ataque e ainda contribuindo com dois gols. Wellington Simião, Marcelinho e Morato fizeram os outros gols. Diego Felipe descontou para o Linense. Com 14 pontos, o time de Lins ainda está bem na tabela, na segunda posição do grupo B, e agora torce contra o Red Bull Brasil. No entanto, perdeu o embalo de quatro jogos sem derrota. Novorizontino e Audax ficam no empate em partida cheia de pênaltis SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais um jogo com bastante emoção na rodada, Novorizontino e Audax empataram em 2 a 2 nesta terça-feira (21), em partida realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi. A partida ficou marcada pelos pênaltis, três no total. O primeiro logo aos 10 minutos, para o Novorizontino. O capitão Roberto converteu a cobrança. No início da segunda etapa, o Audax empatou, com o atacante Ytalo, que havia acabado de entrar. 17 minutos mais tarde, outra penalidade, desta vez para o Audax, que virou a partida com Marcus Vinícius. A partir dali, o Novorizontino foi para a pressão, e, aos 37 minutos, conseguiu mais um pênalti. O atacante Everaldo converteu e fechou o placar. Resultado ruim para as duas equipes. O Audax segue na lanterna da competição, enquanto o Novorizontino viu seu embalo com duas vitórias seguidas ser interrompido. Em jogo repleto de emoção, Santo André e Ponte Preta empatam em 3 a 3 SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com muitos gols. Assim começou a décima rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira (21), às 15h, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, Santo André e Ponte Preta duelaram em uma das partidas mais emocionantes da competição até agora. Henan, que havia marcado três gols na última rodada, abriu o placar para o Santo André. Mas Lucca, artilheiro do campeonato, logo empatou. Na segunda etapa, Jeferson marcou contra e novamente o Santo André ficou em vantagem. Curiosamente, pouco depois o zagueiro Diogo Borges, do Santo André, também anotou contra o próprio patrimônio. William Pottker, sempre ele, deixou a Ponte em vantagem -ele, ao lado do companheiro, também é artilheiro do Paulistão, com seis gols. O que parecia ganho, no entanto, teve nova escrita. Aos 44 minutos, o lateral Cicinho empatou para o Santo André. Resultado ruim para as duas equipes. O Santo André ficou mais longe da briga pela segunda posição, enquanto a Ponte Preta pode até terminar a rodada fora da zona de classificação.