Rômulo é eliminado no BBB, com 65% dos votos

Rômulo: eliminado (foto: Divulgação / TV Globo)

O diplomata Rômulo, 38 anos, de Brasília, foi o eliminado nesta semana no Big Brother Brasil 17. Nesta terça-feira (21), ele disputou o paredão triplo contra o cirurgião Marcos, 37 anos, de Porto Alegre (RS), e a aposentada Ieda, 70 anos, de Canoas (RS).

No total, 65,12% dos votos dos internautas votaram pela eliminação do diplomata. Os outros se mantiveram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Rômulo havia sido indicado pelo líder da semana, Ilmar. Já Ieda foi a mais votada pelos outros integrantes da casa – recebeu cinco votos de sete possíveis. Marcos foi indicado por Marinalva, que ganhou esse “poder” ao acertar mais respostas sobre Ellektra, que veio para o BBB por intercâmbio com o programa similar da Espanha.

Os ânimos pré-paredão estavam exaltados. Ieda foi para o paredão porque havia brigado com boa parte da casa. Nesta terça, Rômulo fez várias queixas sobre Marcos (seu rival no paredão) e Ilmar (que o colocou na berlinda). Chamou-os de “dois babacas”. À noite, Marcos e Rômulo conversaram sobre várias coisas, incluindo o relacionamento do médico com Emilly.

Pela ordem, nas semanas anteriores já saíram do programa Gabriela Flor, Mayara, Luiz Felipe, Manoel, Elis, Pedro e Roberta.