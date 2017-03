EUA e Coreia do Sul dizem que novo teste de míssil norte-coreano falhou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mais novo teste de lançamento de míssil pela Coreia do Norte falhou, dizem líderes militares dos EUA e da Coreia do Sul. O exercício aconteceu três dias após o governo norte-coreano ter dito que havia conseguido grandes avanços em seu programa de desenvolvimento de armas. Americanos e sul-coreanos dizem que o míssil explodiu poucos segundos após seu lançamento na costa leste da cidade de Wonsan. Equipes ainda analisam dados para descobrir qual tipo de míssil foi lançado. O lançamento era uma reação do governo da Coreia do Norte contra os treinamento militar conjunto realizado pelos EUA e pela Coreia do Sul, que os norte-coreanos dizem ser um "ensaio de invasão" ao país. No começo deste mês, a Coreia do Norte lançou quatro mísseis balísticos no mar do Japão, gerando protestos de Tóquio e Seul. Dias depois, a China chegou a propor um acordo para a Coreia do Norte suspender seus testes em troca do fim dos exercícios militares dos EUA na região.