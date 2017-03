Prévia da inflação avança 0,15% em março e fica abaixo de 5% em 12 meses

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, desacelerou em março e ficou abaixo de 5% no acumulado em 12 meses, informou o IBGE nesta quarta-feira (22). Em março, o indicador avançou 0,15%, após alta de 0,54% em fevereiro. Foi o menor nível para março desde 2009, quando a taxa foi de 0,11%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula avanço de 4,73%, perto do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 4,5%. No ano, o avanço é de 1%. O grupo Educação foi o principal responsável pela desaceleração do índice na comparação mensal, depois de impactar em fevereiro o IPCA-15 por causa dos reajustes das mensalidades escolares. O dado confirma a tendência de inflação comportada e abaixo do centro da meta do Banco Central, o que pode levar a autoridade monetária a promover um corte mais acentuado da taxa básica de juros na próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), em abril.