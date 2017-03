Palmeiras, São Paulo e Corinthians encaram reta final para 'não dependerem' da PM

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empate por 2 a 2 entre Novorizontino e Audax, ocorrido na última terça, garantiu o Palmeiras como o líder do Grupo C do Campeonato Paulista com três jogos de antecedência. No entanto, por determinação do regulamento do Estadual, a equipe de Eduardo Baptista ainda não pôde comemorar o direito de atuar no Allianz Parque no segundo jogo da fase quartas de final. Segundo aponta o regulamento publicado no site oficial da Federação Paulista de Futebol, em caso de classificação dos três clubes de grandes (Palmeiras, São Paulo e Corinthians) na primeira colocação das respectivas chaves, somente os dois primeiros terão o direito de decidir a vaga na semifinal dentro de casa. O terceiro colocado neste "campeonato interno" precisará da autorização da Polícia Militar para mandar o confronto da volta na capital do Estado. Portanto, para não dependerem das autoridades de segurança, Palmeiras, Corinthians e São Paulo têm esta disputa pelos dois primeiros lugares na comparação da campanha dos três clubes de grande tradição da capital. Neste momento, os três clubes lideram os respectivos grupos, situação que obrigaria ao pior classificado pedir a autorização da PM para atuar em casa. O Palmeiras tem a melhor campanha do Estadual com 21 pontos; o Corinthians aparece logo atrás com 19 e também já tem a vaga nas quartas de final assegurada; enquanto o São Paulo soma 15 em nove partidas disputadas e ainda luta por um lugar no mata-mata. Uma vitória diante do Mirassol nesta quarta-feira, no Allianz Parque, garante o segundo jogo das quartas de final na casa palmeirense. O time alviverde chegaria aos 24 pontos, pontuação máxima a ser alcançada pelo São Paulo; no entanto, o placar favorável representaria o oitavo triunfo palmeirense no Estadual, e o time de Rogério Ceni soma quatro restando três rodadas para o fim. Palmeiras e Corinthians brigam pela primeira colocação geral nestes últimos três compromissos pelo Paulistão. Quem terminar na primeira posição entra em vantagem para garantir o mando de campo até a decisão do título -os pontos são somados também de acordo com os resultados das fases de mata-mata.