Fã de seriados de serial killers mata amigo em colégio no interior do Paraná

Redação Bem Paraná com informações do portal O Bonde

22/03/17 às 10:01 - Atualizado às 10:03 Redação Bem Paraná com informações do portal O Bonde

Um adolescente de 16 anos confessou na terça-feira (21), que matou o colega de também 16 anos, na noite de segunda-feira (20), dentro do colégio em que estudavam em Cambira (região Norte do estado). Segundo o delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, José Aparecido Jacovós, adolescente, o estranho é que não houve motivação e os jovens seriam amigos.

Mas em entrevista ao portal Bonde, o delegado disse que o adolescente tem como ídolos assassinos de séries de televisão", afirma o delegado em relação ao menor ser fã do seriado 'Dexter', que é sobre um serial killer.

"Ele pode ter escolhido cometer crime na escola porque tem uma série de mortes em escola, como American Horror Story", completa Jacovós.

As postagens do adolescente em seu perfil no Facebook são referentes à morte, assassinato, sociopatia, psicopatia e seriados sobre serial killers. Em uma delas há uma imagens com a frase "todos nós somos psicopatas, porém uns são ativos e outros não".

Por volta das 18h30 de segunda-feira (20), o adolescente matou o colega com dois golpes de faca, dentro do Colégio Estadual Rosa Delúcia Calsavara, em Cambira.

Em seguida, o autor do crime lavou a faca utilizada no bebedouro, a jogou perto de uma árvore e fugiu.

O corpo foi encontrado por outros colegas por volta das 21h ao lado do refeitório. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana.