Antônia Fontenelle diz que queria 'pegar' Caio Castro nas gravações de 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Antônia Fontenelle, que atuou ao lado de Caio Castro em "Malhação" (Globo), em 2009, confessou que queria "pegar" o galã durante as gravações da novela. Na época, a trama era dirigida por Marcos Paulo, ex-marido de Antônia e morto em 2012. "Eu falava para o Marcos: 'amor, deixa eu pegar o Caio, ele é a sua cara quando era novinho'", revelou a atriz em seu programa no YouTube, "Na Lata", nesta segunda-feira (20). O comentário foi feito depois que Antônia comparou Caio ao visual do ex-marido na novela "Sinhá Moça" (Globo), de 1986. "O Caio ficava apavorado", disse. "Eu falava para o diretor 'é brincadeira, é sacanagem da Antônia, eu não estou olhando para sua mulher'", se divertiu Caio. O galã ainda revelou que tinha medo até de cumprimentar a colega de elenco nos bastidores de "Malhação". "A Antônia passava e eu baixava a cabeça." Ele também falou sobre o papel como dom Pedro na próxima novela das seis, "Novo Mundo". "É uma figura real, então isso me dava uma leve pressão, uma travada", contou.