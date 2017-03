Bêbados abrem reservatório e inundam duas cidades

(foto: Reprodução)

Poderia ser no Brasil, mas foi no Vietnã. Três bêbados abriram as válvulas de um reservatório de água e inundaram duas pequenas cidades no interior do Vietnã. Segundo a polícia, os homens acabaram deixando escapar 2 milhões de metros cúbicos de água do reservatório de Suoi Vuc.



As comunidades rurais de Son Nguyen e Suoi Ba acabaram sendo inundadas. Os três homens ainda não foram detidos, mas estão proibidos de deixar suas casas.

"A polícia ainda vai decidir, depois de calcular as perdas, se irá acusá-los criminalmente ou o trio cumprirá alguma punição administrativa", afirmou o governador do distrito de Son Hoa, Vo Duc Tho.

A inundação danificou 18 bombas de água e 20 hectares de campos de cultivo, causando uma perda de cerca de US$ 13,3 mil (cerca de R$ 40,8 mil). Cerca de 15 toneladas de cana-de-açúcar também foram destruídas.

A agência VnExpress International informou que muitos agricultores precisaram deixar suas terras em caráter de emergência por causa da velocidade com que a água tomou conta do loca