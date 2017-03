(foto: Luigi Poniwass)

O novo blog Achados do Luigi estreou com um achado e tanto: Sanduíche grego e cerveja por R$ 20 (R$ 15 no sanduba, mais R$ 5 pela Antactica). É isso mesmo que você leu! Quer uma boa dica para happy hour na terça-feira? Toda terça tem sanduíche grego no Bar do Mauro (Av. Paraná, 2531 – passando o Terminal Boa Vista).

