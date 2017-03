Brasil chega ao Uruguai, e Firmino se compara a Gabriel Jesus

DANILO LAVIERI MONTEVIDÉU, URUGUAI (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira desembarcou na madrugada desta quarta-feira (22) em Montevidéu, onde joga contra o Uruguai na quinta-feira, no Estádio Centenário, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Com cerca de 50 pessoas na porta do hotel, o time de Tite foi recepcionado com festa, mas não deu tanta atenção aos presentes. Poucos jogadores, como Filipe Luís, Diego, Gil e Roberto Firmino conversaram com torcedores. Esse último, inclusive, também atendeu a imprensa e comentou como será substituir Gabriel Jesus. Ele foi o escolhido por Tite para trabalhar entre os titulares no treino da última terça-feira, no CT do São Paulo. Embora tenha jogado apenas 31 minutos e feito um gol, contra a Bolívia na goleada por 5 a 0, o jogador do Liverpool esbanjou confiança ao se comparar com Jesus, que tem cinco gols e duas assistências em seis jogos de Eliminatórias. "Temos um futebol parecido e isso é bom", afirmou. "Todas as vezes que o Jesus esteve lá, eu também estava no grupo, então estou pronto para representar a seleção se o professor me escolher", completou. O Brasil treina nesta quarta-feira no Estádio Centenário, palco do jogo, e já se concentra para o jogo que está marcado para quinta-feira. Com 27 pontos, o time de Tite precisa de mais um ponto nas contas do professor para garantir a vaga no Mundial. Os uruguaios estão logo atrás, na vice-liderança, com 23 pontos, e defendem uma invencibilidade que dura desde 2010 atuando em casa.