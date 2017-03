Tributo a Skank reúne 34 bandas e quatro são paranaenses

(foto: Reprodução)

Da batida reggae do início da carreira, até escancararem suas influências de rock inglês e do Clube da Esquina em trabalhos recentes, poucas bandas na história da música pop nacional foram tão bem sucedidas como o Skank. Se você ligasse o rádio há 20 anos, as chances de ouvir a banda mineira seriam enormes. “É Uma Partida de Futebol”, “Eu Disse a Ela”, “Tão Seu” e o megahit “Garota Nacional” estavam invariavelmente entre as músicas mais pedidas. Elas estão no disco “O Samba Poconé”, lançado pelo grupo de Samuel Rosa há duas décadas. O álbum, terceiro do grupo, foi o sucessor de “Calango”, também sucesso de vendas, que trazia “Jackie Tequila” e o cover de “É Proibido Fumar” como unanimidades.

É essa mistura de musicalidade, inovação, pegada pop e reconhecimento que motivou o site Scream&Yell a produzir a Coletânea “Dois Lados”. Mais que uma homenagem ao Skank, é uma forma de revisitar uma das bandas de maior sucesso da música brasileira, com releituras de 34 artistas da nova geração – Dani Black, Francisco el Hombre, Wado, Graveola e Garotas Suecas estão entre elas.

Leia mais no blog Pista 1