Família lança single de novo álbum de Chuck Berry

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde 1979, o cantor Chuck Berry não lançava um novo álbum. Na página do Facebook do cantor, sua família escreveu que apesar do momento difícil, em decorrência de sua morte no sábado (18), "Chuck não tinha desejo maior do que ver seu álbum lançado para o mundo." O álbum "Chuck" foi originalmente anunciado em outubro de 2016 para celebrar os 90 anos do cantor. De acordo com o site oficial de Berry, o álbum, gravado entre 1991 e 2014, será lançada no dia 16 de junho. Ainda de acordo com o comunicado, 8 das 10 faixas foram compostas por Berry. Além disso, "Chuck" conta com participações especiais de cantores como Gary Clark Jr., Tom Morello, Nathaniel Rateliff, e Charles Berry III, neto do cantor. CANÇÕES DO ÁLBUM "Wonderful Woman" "Big Boys" "You Go To My Head" "3/4 Time (Enchiladas)" "Darlin'" "Lady B. Goode" "She Still Loves You" "Jamaica Moon" "Dutchman" "Eyes Of Man"