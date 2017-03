África do Sul barra compra de carne brasileira após operação da PF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A África do Sul suspendeu nesta quarta-feira (22) a importação de carne brasileira por causa das suspeitas de irregularidades encontradas durante a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. A informação foi confirmada pelo departamento de Agricultura sul-africano. A China e o Canadá também barraram a importação de carne brasileira nesta quarta-feira. A Operação Carne Fraca da PF identificou um grupo de fiscais e executivos suspeitos de negociar propinas para liberar produtos fora das especificações sanitárias. Entre as irregularidades mais comuns, estão corrupção e embaraço da fiscalização, além do uso de produtos vencidos e poluição ambiental. Nesta terça-feira (21), Jamaica, Hong Kong, Egito, Chile e Coreia do Sul já haviam anunciado medidas contra a compra de carne brasileira. A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, afirmou na segunda-feira (20) ter pedido que as autoridades brasileiras suspendam da lista de exportadoras ao bloco as empresas investigadas pela polícia. A UE é um dos principais compradores da carne brasileira -entre os importadores de carne bovina, o bloco lidera ao lado de Hong Kong, China, Egito, Rússia e Irã. O bloco importou 6,5 mil toneladas de carne bovina brasileira em fevereiro. IMAGEM DO PAÍS Nesta terça (21), com a ameaça de países estrangeiros barrarem produtos nacionais, o presidente Michel Temer afirmou que a descoberta de fraudes em frigoríficos nacionais causou um "embaraço econômico" para o Brasil. Temer falou a empresários e investidores em evento em São Paulo que as irregularidades descobertas pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal causaram um "grande alarde", mas voltou a minimizar o seu alcance no mercado brasileiro. A estratégia de mostrar que o problema é algo pontual tem sido seguida pelo governo para deter o impacto negativo frente ao mercado internacional.