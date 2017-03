Parlamento britânico suspende sessão após tiroteio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Comuns do Parlamento britânico suspendeu os trabalhos na tarde desta quarta-feira (22) após relatos de um tiroteio na entrada do prédio. Segundo testemunhas, sons de tiros foram ouvidos no Parlamento e duas pessoas foram vistas recebendo tratamento médico. A Polícia Metropolitana de Londres confirmou uma ocorrência com armas de fogo no Parlamento e informou que investiga o ocorrido, mas não deu detalhes. O líder da Câmara dos Comuns afirmou à agência de notícias Reuters que o invasor foi baleado pela polícia, e que o prédio do Parlamento ficará fechado até que a situação seja esclarecida.