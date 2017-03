Gaby Amarantos se apresenta no Festival de Curitiba

(foto: Bruna Castanho)

O espetáculo musical “Eu Sou”, de Gaby Amarantos é uma das atrações da Mostra do 26º Festival de Curitiba. No show, a cantora se apresenta ao lado do violonista Danilo Goto e do percussionista Mario Negrão, sob direção de Gareth Jones.

Em texto de apresentação da proposta, a cantora explica que “Eu Sou” é uma fórmula simples e energética de contar sua história com a música para o público. Gaby acrescenta que, além de cantar, quer fazer com que o maior número de pessoas se empodere e se emocione ao sentir o poder da música sobre cada um.

“Como eu sou de uma família de sambistas, pasmem, cresci ouvindo muitos sambas, acompanhados de boleros, carimbós e tantas outras canções e batuques que me faziam cantarolar pelo chão de nossa casa no bairro do Jurunas. Sempre quis mostrar a todos as minhas bem-aventuranças por outros estilos musicais, mais um lado que meu que vocês vão amar!”, diz ela.



Gaby Amarantos ficou conhecida pelo país com o tecnobrega, estilo musical nascido na periferia de Belém do Pará. Esse começo, diz a artista, foi apenas uma pontinha do iceberg. “Existe um universo em mim e me sinto pronto para dividi-lo com o mundo!”

