Deputado do PR nega ter pressionado por nomeação de chefe de esquema da “Carne Fraca”

O deputado federal Sérgio Souza (PMDB) rebateu hoje, em nota, as declarações da senadora e ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu (PMDB/TO), que ontem acusou ele e o deputado federal licenciado e atual ministro da Justiça, Osmar Serraglio (PMDB), de terem pressionado pela nomeação do ex-superintendente do ministério no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, preso pela Policia Federal na operação “Carne Fraca”, acusado de chefiar um esquema de fraudes na fiscalização de frigoríficos no Estado. “A pessoa de Daniel Gonçalves foi indicado pela bancada do PMDB do Paraná”, alegou Souza. “Por se tratar de mera indicação, compete ao Ministro (a) da Agricultura efetuar ou não a nomeação”, argumentou ele.

