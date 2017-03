Corinthians analisa nomes e discute troca por Giovanni Augusto com o Inter

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A troca entre Marlone e Clayton deverá ser sacramentada com o Atlético-MG nas próximas horas, mas pode não ser a única no Corinthians. Há pelo menos duas semanas, o Internacional analisa uma investida sobre Giovanni Augusto e já realizou contatos com a direção corintiana. As tratativas podem avançar em breve. A ideia a partir das conversas é justamente por uma troca por empréstimo, nos mesmos moldes de Marlone e Clayton. O Corinthians preferia arrecadar dinheiro com um negócio que envolvesse Giovanni Augusto, mas tem consciência de que o valor de mercado do meia caiu demais nos últimos tempos. Há 14 meses, Giovanni Augusto se tornou um dos reforços mais caros da história do clube, que topou pagar R$ 15 milhões por 60% de direitos econômicos ao Atlético-MG (há prestações em atraso desse negócio). Já o Internacional, sem valor em caixa para investir, viu com bons olhos a chance de uma troca. Os nomes de Nico López e Valdivia, que interessavam a dirigentes corintianos, já foram descartados pelo Internacional para esse tipo de negócio. Hoje, as conversas giram em torno do zagueiro Ernando, que o Corinthians gostaria de ter adquirido em janeiro, do meia Seijas e do atacante Sasha, que porém está lesionado. Dentre os nomes, é o do venezuelano que agrada mais no momento. Ele é versátil e já foi analisado pelo Corinthians com maior profundidade. Com forte pressão de torcedores pelas saídas de Guilherme, Marquinhos Gabriel, Marlone e Giovanni, o Corinthians espera negociar pelo menos dois desses atletas. Lesionado, Marquinhos é aquele que tem maiores possibilidades de permanecer para o Campeonato Brasileiro.