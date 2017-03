Tiroteio no Parlamento britânico deixa ao menos 12 pessoas feridas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Câmara dos Comuns do Parlamento britânico suspendeu os trabalhos nesta quarta-feira (22) após relatos de um tiroteio na entrada do prédio e de um carro que atingiu pessoas na ponte de Westminster indo em direção à entrada do Parlamento. Ao menos 12 pessoas ficaram feridas, segundo a Reuters. A polícia de Londres afirmou que trata o incidente como "terrorista até que se saiba o contrário". Segundo o líder da Câmara dos Comuns, David Lidington, um policial foi esfaqueado dentro do Parlamento. Lidington disse ainda à Reuters que o suspeito foi baleado pela polícia. Os membros do Parlamento que estavam em sessão foram instruídos a permanecer lá até que a situação seja esclarecida. Quarta-feira é o dia da tradicional sessão em que o primeiro-ministro responde a questionamentos dos membros do Parlamento. O porta-voz da primeira-ministra, Theresa May, disse que ela está bem, mas não informou a localização de May no momento do ataque. "O que eu posso dizer à Casa é que houve um sério incidente dentro do prédio. Aparentemente um policial foi esfaqueado e o suspeito foi baleado pela polícia", afirmou Lidington.

"No momento a recomendação da polícia e do diretor de segurança da casa é que devemos permanecer em suspenso e a câmara ficará fechada até que recebamos a informação de que é seguro", disse. "Também há relatos de outros incidentes violentos no vizinhança mas seria errado eu falar mais sem confirmação da polícia." A Polícia Metropolitana de Londres informou que foi acionada às 14h40 locais (11h40 de Brasília) devido à uma ocorrência com armas de fogo no Parlamento e informou que investiga o ocorrido, mas não deu detalhes. Policiais fortemente armados cercaram o prédio. A estação Westminster do metrô, que fica perto do local, também foi fechada a pedido da polícia. Minutos após o incidente, um helicóptero dos serviços de emergência pousou na praça do Parlamento para socorrer os feridos.