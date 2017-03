SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado do "BBB 17" (Globo), Rômulo teve uma participação tensa no "Mais Você" desta quarta (22). O diplomata criticou ao vivo a edição do reality e deixou Ana Maria Braga em uma saia justa. Durante a entrevista, foram reproduzidos vídeos da atuação dele na casa, sobretudo das discussões com Emilly, Marcos e Ilmar. Rômulo disse repetidas vezes que o público precisa acompanhar a plataforma Globo Play para ter ideia do que realmente acontece dentro do jogo.

Ana, então, afirmou que ele estava há menos de 24 horas fora do "BBB" e que ainda não teria tido tempo para assistir a tudo o que foi reproduzido na TV aberta. Ela ainda falou que, mesmo tendo uma visão de dentro do programa, o participante não era "onipresente" para saber tudo o que passou ali. "Você fala muito do Globo Play, mas na verdade acho que as edições -porque não dá para passar 24 horas- reproduzem bem o resumo da casa e dos sentimentos que rolam ali. Acho que tem uma edição primorosa, fazem um trabalho fantástico."

O goiano discordou: "Estou impressionado com a estrutura, com a equipe do programa. Mas não tenho o mesmo sentimento em relação à edição". O embaraço sucedeu um VT com a opinião do público sobre a participação dele no reality. Após várias pessoas o criticarem com termos como "falso" e "conspirador", Ana afirmou que não houve edição nas falas. "Não pegamos só quem falou mal", explicou. Rômulo se defendeu dizendo que havia recebido muito apoio e opiniões diferentes das que haviam sido exibidas. Para ele, os comentários do "fala povo" eram "reproduções dos diálogos do trio [Emilly, Marcos e Ilmar] no programa diário".