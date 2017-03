Polícia resgata homem que ficou com carro submerso em rio

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Dois soldados do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), ajudaram a salvar a vida de um motorista que sofreu um acidente e estava com o carro submerso em um rio no município de Cerro Azul (PR), na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A ação aconteceu na noite de terça-feira (21/03) e a vítima passa bem.

