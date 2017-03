Exposição homenageia o Dia Mundial da Água

(foto: Divulgação)

Sensibilizada com a questão, a Designer e Artista Visual Désirée Sessegolo, criou uma instalação artística composta por centenas de vidros cristalinos, fundidos em processo manual. As peças são delicadas formas orgânicas que parecem ser feitas de água. O conjunto da obra remete à chuva que cai do céu, penetra na terra, ajuda a formar os rios, mata a sede e circula em todas as formas de vida.

A água cobre aproximadamente três quartos da superfície da Terra. Sendo que 97,5% é água salgada e 2,5 %, água doce. Desses 2,5%, a maior parte está sob a forma sólida nas regiões polares, ou em rios e lagos subterrâneos, o que dificulta a sua utilização pelo homem, que se beneficia de apenas 0,4% desse total. E o que pode ser ainda mais grave é que não se sabe ao certo qual parte desses mananciais está livre de contaminação.

A artista quer chamar a atenção para essa realidade, destacando a importância do Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março, com uma nova possibilidade do público curitibano, ver a obra que foi exposta em 2011 na Casa João Turin, e agora está na galeria da Gelarteria, na Rua Silveira Peixoto 601/4 – Água Verde e pode ser visitada das 13h00 às 18h00 de terça a domingo até o dia 9 de abril.

Sobre a artista:

Desirée Sessegolo, artista multidisciplinar e designer gráfico nascida em Curitiba - Brasil. Seu trabalho abraça múltiplas formas artísticas: design gráfico, esculturas em vidro e cerâmica, instalações e murais. Seu trabalho é reconhecido pelo Museu Alfredo Andersen, Casa João Turin e Museo del Vidrio de Bogotá, tendo participado de diversos salões de design e arte contemporânea e exposições no Brasil e pelo mundo.