Mostra 'Aqua' que virá ao Brasil chama atenção sobre crise da água

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A exposição 'Aqua' estreia nesta quarta-feira (22) em Genebra, na Suíça, por ocasião do Dia Mundial da Água. A mostra, com obras de 32 artistas do mundo inteiro, é, segundo os curadores, um alerta para a preservação do recurso, que deveria ser prioridade no século 21. "Quando a água está sob ameaça, também estão todas as formas de vida na Terra", dizem em nota à imprensa os organizadores da exposição, prevista para vir ao Brasil em novembro deste ano, em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Curadora da mostra, a suíça de origem armênia Adelina von Fürstenberg selecionou obras, entre fotografias, vídeos e instalações, de artistas que abordam, cada um sob uma perspectiva singular, os impasses sobre a conservação da água. Entre os escolhidos, está o brasileiro Eduardo Srur, que, em 2014, recriou duas onças gigantes às margens do rio Pinheiros, em São Paulo. Batizada de "Hora da onça beber água", a obra, selecionada para 'Aqua', faz alusão não só ao animal ameaçado de extinção, mas também à crise hídrica na capital paulista e em outros locais pelo mundo. Além de Srur, outro brasileiro na mostra é o artista alagoano Jonathas de Andrade, que expõe o filme "O Peixe", sobre os pescadores da região Nordeste do Brasil. "Como um recurso humano, a água torna-se centro das mudanças climáticas, cujas consequências tornam-se origem ou motivação de conflitos", acrescentam os organizadores. A mostra é realizada pela ONG ART for the World, ligada às Nações Unidas.