Governo reduz previsão de alta do PIB de 1% para 0,5% em 2017

(foto: Agência Brasil)

MAELI PRADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Fazenda divulgou nesta quarta-feira (22) que reduziu a projeção do PIB (Produto Interno Bruto) para este ano de 1% para 0,5%. A projeção para 2018 é de crescimento de 2,5%. A equipe econômica ajusta, desta forma, sua projeção para o comportamento da economia brasileira em 2017 à do mercado.

De acordo com o último boletim Focus, do Banco Central, os analistas esperam um crescimento de 0,48% para este ano. Em novembro do ano passado, o ministério já havia reduzido sua perspectiva para o PIB de 2017 de 1,6% para 1%. A nova projeção afetará o contingenciamento (bloqueio) de recursos do Orçamento que será anunciado ainda nesta quarta, já que um PIB menor significa uma arrecadação mais modesta e, portanto, menor espaço para gastos.

Segundo cálculo do consultor Ricardo Volpe, da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, a cada um ponto percentual a menos do PIB a receita deve cair cerca de R$ 10 bilhões -ou seja, com uma previsão de queda de 0,5 ponto percentual, a redução deve ficar em torno de R$ 5 bilhões. A meta de resultado primário para este ano é de um deficit de R$ 139 bilhões. A expectativa é que no último trimestre do ano haja um crescimento de 2,7% na comparação com o mesmo período de 2016.