Musical faz homenagem a filme de Jerry Lewis

(foto: Divulgação)

Jerry Lewis é um dos mais importantes comediantes norte-americanos e referência em humor para gerações de artistas. No mês em que completa 91 anos, um dos seus mais conhecidos filmes é referência para “Terror das Mulheres – Um Musical”, que cumpre curta temporada, de 23 a 26 de março, às 20 horas, no Guairinha – Auditório Salvador de Ferrante.

A peça, escrita e dirigida por George Sada, marca também o lançamento do Grupo Empresarial Cena Hum, que há 21 anos promove o ensino e a produção das artes cênicas. “Montar este espetáculo foi, primeiramente, um desafio. Jerry Lewis é um nome extremamente reconhecido pela indústria cinematográfica como um dos mais famosos comediantes e produtor de películas de Hollywood. Toda uma geração de fãs e artistas reconhecem o valor artístico e sua contribuição às artes, sobretudo pelo vasto número de trabalhos que influenciou gerações e outros comediantes. Na minha infância, assistia a Jerrry Lewis acompanhado pela família e sempre ouvindo histórias das estrelas do cinema norte-americano contadas pela minha mãe”, comenta o diretor.

Sada explica que a opção pelo filme “O Terror das Mulheres”, lançado em 1961, parte de uma proposta de pesquisa bem-humorada do universo feminino. “Minha melhor opção como diretor sempre, pois é um tema que me fascina”, diz.

Aos fãs de Lewis, é importante frisar que a montagem do musical não é uma adaptação da obra cinematográfica. “O longa-metragem é uma referência, mais um índice deste grande artista para a criação de um texto inédito”, fala George Sada.

“Terror das Mulheres – Um Musical” reúne importantes nomes das artes cênicas no estado, como o premiadíssimo iluminador Beto Bruel. “A peça é resultado da reunião de atrizes e um ator, que mergulham no gênero da comédia para ingressar no mercado teatral curitibano com um grandioso espetáculo. A Produtora Cena Hum assina o levantamento do espetáculo, reunindo uma equipe técnica de renome e criações de qualidade. As músicas e o texto são inéditos e inspirados em cenas antológicas do ator Jerry Lewis, além de momentos que registram sua carreira”, completa o diretor.

O elenco, formado por 20 atrizes e um ator, teve uma rotina intensa de preparação. “O processo de ensaios foi no mínimo instigante. A equipe precisou focar muito o seu empenho, em tão pouco tempo, para poder cantar, dançar e interpretar esta obra com concentração e precisão”, finaliza George Sada.

Serviço:

“Terror das Mulheres – Um Musical”.

De 23 a 26 de março, às 20 horas, no Guairinha – Auditório Salvador de Ferrante (Rua XV de Novembro, 971 – Centro).

Ingressos à venda pelo Disk Ingressos – R$ 36 e R$ 21 (com taxas).

Acesse www.diskingressos.com.br ou entre em contato pelo (41) 3315-0808.