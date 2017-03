Ações da Petrobras sobem mais de 3% após balanço e impulsionam Bolsa

EULINA OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O balanço de 2016 da Petrobras, divulgado na noite desta terça-feira (21), foi bem recebido pelo mercado. As ações da companhia operavam em alta de mais de 3% por volta das 13h e ajudavam a manter o Ibovespa no terreno positivo, após a forte queda do índice na véspera. Apesar da nova queda do petróleo no mercado internacional, os papéis preferenciais da Petrobras ganhavam 3,46%, a R$ 13,45, enquanto os ordinários subiam 3,06%, a R$ 14,12. O Ibovespa operava em alta de 0,94%, aos 63.573,51 pontos. Os analistas destacam o resultado operacional da empresa como um dos pontos positivos do balanço. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado foi de R$ 24,8 bilhões no quarto trimestre, alta de 11% sobre o terceiro trimestre. O número ficou 8,8% acima das estimativas de analistas consultados pela agência Bloomberg, cuja mediana era de R$ 22,7 bilhões. Em 2016, o Ebitda somou R$ 88,7 bilhões, superior em 16% ao ano de 2015 e 12,3% maior que as expectativas do mercado, que eram de R$ 79 bilhões. Celson Plácido, analista da XP Investimentos, ressalta a queda na alavancagem da empresa, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda. O indicador passou de 5,11 vezes no final de 2015 para 3,54 vezes em 2016. "Acredito que ninguém no mercado trabalhava com queda tão acentuada, mesmo os mais otimistas", escreve Plácido, em relatório. "A empresa segue a passos largos para entregar as 2,5 vezes de alavancagem no final de 2018. Diria que deve entregar esse índice antes do final de 2018."