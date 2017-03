Terceiro paciente confirmado com febre amarela recebe alta no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro informou que o paciente Joaquim de Oliveira Santos, confirmado com febre amarela, recebeu alta do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião. As informações são da Agência Brasil. Ele foi o terceiro caso de febre amarela confirmado no estado este ano. Os três pacientes são de Casimiro de Abreu, no interior fluminense. Joaquim havia sido transferido no fim de semana do Hospital Municipal Ângela Maria Simões, em Casimiro de Abreu, para o Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, do Hospital dos Servidores do Estado, na capital fluminense. O paciente é tio de Watila Santos, pedreiro que morreu no último dia 11, vítima da doença. A outra vítima, Alessandro Valença Couto, de 37 anos, também recebeu alta ontem. No Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, permanece internada a enteada de Watila, uma menina de 9 anos, que não teve seu estado de saúde atualizado pelo hospital. A instituição não confirmou se esse é mais um caso da doença.