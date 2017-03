Só China e Hong Kong não aceitaram explicações sobre carne, diz ministro

DIMMI AMORA BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que apenas China e Hong Kong ainda não aceitaram as explicações do Brasil sobre os problemas apontados pela Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. Ele está prestando depoimento neste momento à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Segundo Blairo Maggi, Japão, Argentina, Uruguai, Chile entre outros países já afirmaram que apoiam as medidas tomadas pelo governo do Brasil de interditar três frigoríficos e proibir as exportações de outros 18. Isso significa que apenas as exportações desses frigoríficos estão proibidas. Eles foram responsáveis por menos de 1% das vendas para o exterior no último ano. O ministro estimou um prejuízo de 10% do volume de US$ 15 bilhões de exportações de carnes do Brasil por ano por causa dos problemas. Maggi afirmou que apoia a operação da Polícia Federal e que a primeira decisão do governo foi não apoiar quem tivesse feito "coisa errada". Mas que é necessário que o trabalho da polícia seja técnico. Segundo ele, a imagem do país foi arranhada.