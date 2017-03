Duterte estuda acabar com eleições e apontar chefes dos distritos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente filipino, Rodrigo Duterte, estuda acabar com as eleições para o menor nível administrativo do país, os distritos da cidades, chamados barangays. A informação foi dada pelo secretário de Interior, Ismael Sueno, em entrevista nesta quarta (22). O objetivo, segundo ele, é impedir a eleição de chefes de barangays ligados ao narcotráfico. Duterte foi eleito com a promessa de acabar com as drogas nas Filipinas que tomou posse, em julho de 2016, mais de 7.000 pessoas foram mortas, segundo dados oficiais (entidades de direitos humanos falam em mais de 8.000). "Todos os cargos serão declarados vagos e preenchidos por pessoas da confiança de Duterte", afirmou Sueno. Segundo o secretário, os nomes serão escolhidos em acordo com políticos locais, organizações não governamentais e grupos que apoiam a guerra às drogas. As eleições para barangays já haviam sido adiadas em outubro do ano passado. Questionado sobre o efeito político de centralizar no presidente o poder de apontar todos os chefes de barangay, Sueno afirmou que o foco da medida é combater o narcotráfico, e não beneficiar partidos ou o próprio Duterte. Na semana passada, o presidente declarou em encontro com mais de mil prefeitos na Liga de Municípios das Filipinas que o país havia se tornado um narco-Estado nos últimos seis ou sete anos. "Será mesmo possível evitar que o dinheiro das drogas corrompa o processo eleitoral filipino?" Opositores afirmam que o plano é inconstitucional.