Primeiro coworking público do Brasil é inaugurado em Curitiba

(foto: SMCS)

O prefeito rafael Greca inaugurou nesta quarta-feira (22/03) o Worktiba, primeiro coworking público do Brasil. O espaço fica ao lado do Salão de Atos do Parque Barigui e atenderá 45 empresas com cunho social da cidade.

A iniciativa foi feita a custo zero, reaproveitando móveis e estrutura já existente na administração pública. São 35 estações de trabalho e dez estações completas com computadores e uma impressora.

“A luz que brilha em Curitiba precisa iluminar o País. Esse é o primeiro lugar do Vale do Pinhão e o começo do Vale do Pinhão se dá no outono, pois combina com a queda dos pinhões sobre a terra. Que floresçam esses pinhões cibernéticos com oportunidade de emprego e renda para os curitibanos", disse Greca. "Se eu fosse um jovem empreendedor eu iria adorar ter um escritório no Parque Barigui, o lugar mais lindo do mundo. Venham abrir seus escritórios no Parque Barigui, no Worktiba”, completou.

O coworking faz parte da estratégia da cidade de ofertar uma administração menos burocrática e com maior resultado. O projeto compõe o Plano de Governo, ligado diretamente ao programa Viva Curitiba Tecnológica, e foi uma das bandeiras de Greca na campanha eleitoral.

“Podemos considerar que esse é o único coworking brasileiro neste formato: municipal, custeado pela cidade e que não exige, necessariamente, que os participantes executem serviços para a Prefeitura. A essência do Worktiba é empreendedora, valorizando as boas ideias”, afirmou o presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), Alexandre Jarschal de Oliveira. O instituto será o órgão responsável por administrar a estrutura dentro do Complexo Barigui.

A seleção de empresas interessadas em utilizar o Worktiba será feita por edital, que vai orientar sobre as vagas ofertadas, bem como os critérios que serão usados no momento de disponibilizar o espaço.

As empresas selecionadas não terão custo algum para utilização da estrutura. Esse é um retorno dos impostos que o cidadão já paga para a cidade e que está sendo revertido em um bem público e no incentivo para que novos empreendedores surjam com o projeto.

Infraestrutura

A Prefeitura aproveitou uma sala de 225 m² que faz parte do complexo do parque e estava sendo subutilizada e a transformou em um local que vai gerar negócios para a cidade. Por meio de grandes janelas em vidro, as mesas e estações compartilhadas dão uma visão para o verde e para a rotina do Barigui.

Os empreendedores terão acesso a 35 estações que permitem se logar à internet e dez computadores estarão a disposição das empresas selecionadas. Além disso, impressora de ponta, mesa para reunião, telefone fixo e um atendente estão permanentemente disponíveis na estrutura.

Outras facilidades são acesso a estacionamento gratuito (compartilhado com os visitantes do parque), armários para guardar objetos pessoais, minibiblioteca, espaço para leitura e máquinas de café.

Acesse worktiba.curitiba.pr.gov.br e veja detalhes.

Comunicação & Engajamento

Antes de cortar a fita que inaugurou oficialmente o Worktiba, o prefeito participou do Seminário Comunicação & Engajamento – Governo e Sociedade, com palestra do empresário Luiz Lara. Durante toda a manhã foi discutido o aprimoramento da comunicação entre governo e sociedade civil em meio à crise politica brasileira, considerando os desafios e oportunidades ofertadas pela tecnologia.

Sócio de uma das maiores agências de publicidade do Brasil, a Lew Lara TBWA, Lara afirmou que a experiência que as pessoas têm com os produtos, marcas e serviços é mais importante que a posse. "Ninguém acorda para ver uma propaganda. Acorda para uma agenda pessoal. Mas escolhe as marcas que confia para vestir, comer, dirigir”, disse.

Lara também ressaltou a mudança da relação dos cidadãos com o poder público: “Não é mais nós cá e eles lá, o governo e a mídia de um lado e a população de outro, a sociedade participa, interfere, cobra e orienta a gestão pública.”

Por fim, Lara comentou campanhas de sucesso como Red Bull com os orelhões de São Paulo, a GE e o ultrassom portátil, o Ciclo Sampa do Bradesco, o Twitter administrado por cidadãos na Suécia, a Constituição ao vivo da Islândia e a campanha ROM, todas iniciativas privadas que mudaram conceitos e relações na sociedade.

Ao final do evento, Regina Esteves, do programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável da Comunitas, fez a proposta de ampliar os projetos desenvolvidos por eles com os 29 municípios da Região Metropolitana de Curitiba, em parceria com o grupo Pró-Metropole, proposta aceita pelo prefeito.

O evento, aberto ao público, foi promovido pela Prefeitura por meio do Imap e com o apoio da Comunitas. Participaram também o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel; o presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Serginho do Posto; a presidente da FAS, Larissa Marsolik Tissot; Rogerio Mainardes, do Grupo Positivo; Ari Faria Bittencourt, vice-presidente da Fecomércio Paraná; a arquiteta da Secretaria do Governo Municipal, Claudia Stachera; a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra; a presidente do Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável da Comunitas, Regina Esteves; o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa; o presidente da Curitiba S.A., Bruno Rocha; o assessor de Relações internacionais, Rodolpho Zannin Feijó; a presidente do ICS, Dora Pizzatto; o zelador municipal Renato Kiche; o vice-presidente da Fiep e do Pró-Metrópole, Helio Bampi; e os administradores Regionais da Fazendinha, Gerson Gunha, e do Bairro Novo, Fernando Werneck Bonfim.