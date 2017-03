Após separação, Angelina Jolie e Brad Pitt voltam a se falar

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos casais mais famosos de Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt chocaram o mundo quando anunciaram sua separação, há seis meses. Agora, depois de várias negociações, os atores teriam finalmente voltado a se falar.

De acordo com a revista americana "People", uma fonte próxima do casal teria confirmado a reaproximação. "Foi um período difícil, mas eles conseguiram resolver", disse. "Ele [Brad Pitt] sempre foi extremamente confiante em como Angelina é uma boa mãe e o objetivo era resolver as coisas para as crianças e toda a família. Eles estão trabalhando nisso e as coisas estão definitivamente se acalmando", acrescentou.

Segundo a fonte, Brad Pitt tem passado muito mais tempo com os filhos do casal.