Paraná Clube empresta dois jogadores para o Palmeiras

O Paraná Clube decidiu emprestar o zagueiro Willian e o volante Gabriel Furtado para o Palmeiras. Os dois jogadores, destaques do time também na disputa da última edição da Copa São Paulo de Juniores, se apresentaram ontem ao clube paulista. Willian e Rafael Furtado assinaram vínculo até janeiro do ano que vem. Para o comando do futebol paranista este tipo de transação serve não apenas para a evolução desses jogadores, mas também para recolocar o clube no cenário nacional como um celeiro de bons valores. “Há tempos não tínhamos jogadores da base valorizados e alvo de outros clubes brasileiros e também do exterior. Estamos mudando este cenário”, disse o presidente Leonardo de Oliveira.

O Tricolor aposta nesta “troca de experiências” com outros grandes clubes brasileiros para o amadurecimento de seus jogadores. Gabriel Furtado, por exemplo, estava inserido no elenco principal do Paraná, mas esta opção por fazer com que ele dispute competições da sua categoria – ainda Sub-18 – fará com que ele possa evoluir ainda mais dentro da carreira. "Com esta geração promissora, que no ano passado conquistou o estadual Sub-17, o Paraná acredita estar dando o passo inicial para voltar a ser considerado o grande formador de talentos do Estado", afirma texto no site oficial do Paraná.