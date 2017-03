Acidente bloqueia BR-277 sentido a Curitiba

Da redação Bem Paraná com sites

22/03/17 às 17:18 - Atualizado às 17:21 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução/Ecovia)

Um acidente com um caminhão bloqueia o tráfego a partir do km 25 da BR-277, sentido a Curitiba. As imagens da câmera da Ecovia mostra o caminhão em atendimento por equipes da concessionária enquanto o tráfego está parado. O acidente aconteceu pouco antes das 17 horas.

Pouco depois, a faixa da esquerda foi liberada no km 25. O trânsito, por volta das 17h20, fluia em meia pista no sentido Curitiba.

Mais informações em breve.