ARTE - Membros contestados pela Wada

Cinco dos nove componentes do órgão têm alguma ligação com confederações e entidades esportivas Luciano Hostins (Presidente do tribunal) - Foi procurador do STJD da Confederação Brasileira de Ciclismo - Procurador do STJD da Confederação Brasileira de Judô - Já foi membro da Confederação Brasileira de Ciclismo e da União Ciclística Internacional - É responsável pelo departamento jurídico da Confederação Brasileira de Triatlo Guilherme Faria da Silva (Membro do tribunal) - Gestor de Esporte de Alto Rendimento da Comissão Desportiva Militar Brasileira Eduardo de Rose (Membro do tribunal) - É membro da comissão médica do COB (Comitê Olímpico do Brasil) - Membro da comissão médica da Odepa, que organiza os Jogos Pan-Americanos - Consultor da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) Fernanda Bini (Membro do tribunal) - Foi promotora do STJD da CBF e de outras confederações Gustavo Delbin (Membro do tribunal) - Era presidente do STJD da Confederação Brasileira de Atletismo até dezembro